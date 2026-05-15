Jeunesse sénégalaise…le socle que le PASTEF ne peut fragiliser

L’ascension fulgurante du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) n’est pas le fruit d’un simple concours de circonstances, mais l’aboutissement d’une symbiose inédite avec la jeunesse. Ce segment de la population, vibrant et majoritaire, a vu dans ce projet une promesse de rupture et de dignité. Aujourd’hui, alors que les responsabilités étatiques s’imposent, le parti se trouve à la croisée des chemins : il doit impérativement préserver ce lien sacré pour éviter l’effritement d’une confiance chèrement acquise.

La force motrice du PASTEF réside, par essence, dans cette jeunesse qui a servi de bouclier et de porte-voix durant les années de braise. C’est cette base sociale, caractérisée par sa résilience et son engagement organique, qui a permis au parti de bousculer les codes traditionnels de la politique sénégalaise. Négliger ou froisser cette composante reviendrait, pour la formation au pouvoir, à scier la branche sur laquelle repose toute sa légitimité historique et électorale.

Le temps de la conquête, porté par le souffle de l’espérance et des slogans mobilisateurs, doit désormais laisser place à l’ère de la consolidation. Les jeunes, conscients de leur poids, ne se contentent plus de discours de rupture ; ils attendent une traduction matérielle du « Projet » dans leur quotidien. Pour le PASTEF, l’enjeu est de transformer cette ferveur militante en une adhésion durable, fondée non plus sur l’émotion, mais sur la satisfaction de besoins concrets et urgents.

Les récents signaux émanant des scrutins consultatifs locaux, bien que d’une portée institutionnelle limitée, servent d’avertissement salutaire. Ils rappellent que le soutien de la jeunesse n’est jamais un chèque en blanc, mais un contrat social en constante renégociation. Le parti doit interpréter ces dynamiques comme une invitation à l’humilité et à une écoute plus fine des aspirations qui montent des quartiers et des terroirs, loin des lambris dorés du pouvoir.

Pour demeurer le fer de lance du combat pour le développement, cette jeunesse doit voir ses préoccupations majeures adressées avec une rigueur chirurgicale. L’emploi, la formation professionnelle et la baisse du coût de la vie ne sont pas seulement des thèmes de campagne, mais des impératifs de stabilité sociale. Poser des actes concrets dans ces domaines est la seule méthode infaillible pour désamorcer tout sentiment de désillusion qui pourrait poindre à l’horizon.

L’inclusion des jeunes dans les processus de décision est également un levier déterminant. Il ne s’agit pas uniquement de nommer des figures juvéniles à des postes de prestige, mais d’impliquer les structures de base dans la définition des politiques publiques. En valorisant l’expertise et l’énergie de ses jeunes cadres et sympathisants, le PASTEF s’assure une régénération continue de sa pensée politique et évite l’écueil de la déconnexion avec les réalités du terrain.

La communication du parti doit également évoluer vers une pédagogie de l’action. Dans un monde de l’instantanéité où les attentes sont démultipliées par les réseaux sociaux, le silence ou l’ambiguïté peuvent être interprétés comme du mépris ou de l’impuissance. Il est crucial d’entretenir un dialogue permanent, transparent et honnête sur les défis rencontrés, afin que la jeunesse se sente partenaire des difficultés autant que des réussites de la nation.

Le risque d’un désengagement de la jeunesse porterait un coup fatal à la dynamique de transformation systémique prônée par le gouvernement. Sans le soutien de sa base naturelle, tout projet de réforme se heurterait à une inertie sociale difficile à surmonter. Le PASTEF a donc tout intérêt à sanctuariser cette relation en faisant de l’épanouissement des jeunes la boussole de son action gouvernementale, transformant ainsi l’essai de l’alternance en une réussite générationnelle.

Le PASTEF dispose d’un capital de confiance exceptionnel, mais dont la volatilité est réelle. En plaçant l’action concrète et le respect des engagements au cœur de son magistère, le parti pourra maintenir sa jeunesse comme le moteur d’une ère nouvelle. La loyauté se mérite chaque jour par des résultats tangibles, car c’est à l’aune de l’impact réel sur les conditions de vie que se jugera, in fine, la pérennité de cette alliance historique.

La rédaction de Xibaaru