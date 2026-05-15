La gestion des programmes de matériel agricole financés par l’État suscite de vives critiques. Dans un rapport récent, la Cour des comptes met en lumière de graves dysfonctionnements impliquant le ministère de l’Agriculture et La Banque Agricole (LBA). Les magistrats dénoncent des « avantages indus » accordés à la banque, un suivi quasi inexistant des remboursements des producteurs, ainsi que des fonds publics immobilisés ou dépensés sans justification.

Selon le rapport repris par une partie de la presse, le dispositif financier mis en place favorise largement la LBA. Les prêts sont logés dans des comptes séquestres ouverts au sein même de la banque, avec les apports des bénéficiaires. En cas de défaut de paiement, ces ressources servent directement à couvrir les créances, ce qui réduit considérablement le risque pour l’établissement. Pourtant, la banque continue de percevoir intérêts, frais de dossier et même des pénalités de retard, alors que ces dernières ne figurent pas dans la convention signée avec l’État. Pour la Cour, il s’agit d’un traitement privilégié injustifié.

Autre constat préoccupant : l’absence totale de transparence dans le suivi des remboursements. Bien que les conventions de 2018 et 2024 imposent à la LBA de transmettre régulièrement l’état des dossiers financés, aucune information n’aurait été communiquée au ministère. La Direction de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE), censée superviser le programme, ne disposerait ni d’un registre des prêts ni d’un système de recouvrement fiable.

Le rapport révèle également que plus de 1,6 milliard FCFA issus des remboursements des producteurs étaient toujours bloqués dans un compte-relais de la LBA au 1er septembre 2025. Sur près de quatre ans, une seule opération de retrait a été enregistrée. Le ministère accuse la banque de restreindre l’accès à ces fonds, ce que l’institution dément. La Cour souligne surtout que ces ressources échappent au circuit du Trésor public et n’ont jamais été correctement intégrées dans les lois de finances.

Les magistrats pointent des irrégularités majeures dans l’utilisation des recettes provenant de la vente de matériel agricole. Plus de 2,1 milliards FCFA de dépenses effectuées entre 2022 et 2025 n’ont pas été justifiées, malgré les demandes répétées de la Cour. Certaines commandes auraient même été réalisées sans passer par la Cellule de passation des marchés. Les rares traces retrouvées concernent des achats de matériel informatique et de fournitures diverses.

Face à ces manquements, la Cour des comptes recommande une révision urgente de la convention avec La Banque Agricole, le rapatriement des fonds vers le Trésor public et un renforcement des mécanismes de contrôle afin d’assurer une gestion transparente des programmes de subventions agricoles.