Falémé : la police démantèle un site d’orpaillage clandestin à Kidira

Une mission de sécurisation menée dans la zone de Diyabougou a conduit les forces de l’ordre à démanteler un site d’exploitation illégale sur la rive gauche de la Falémé. Les orpailleurs ont pris la fuite en abandonnant plusieurs équipements sur place.

Les éléments de la Brigade spéciale du Commissariat spécial de Kidira ont mené une opération de lutte contre l’orpaillage clandestin dans plusieurs localités situées sur la rive gauche de la Falémé, dans le cadre d’une mission de nomadisation déployée durant sept jours dans la zone de Diyabougou.

Au cours de patrouilles de sécurisation effectuées dans les villages de Moussala et Bountou, les forces de sécurité ont surpris des individus en pleine activité d’exploitation illégale sur le lit du fleuve. Selon les informations recueillies, les orpailleurs procédaient au traitement de sable minier en violation du décret interdisant toute exploitation minière dans un périmètre de 500 mètres à partir de la rive gauche de la Falémé.

À l’arrivée des agents, les contrevenants ont immédiatement pris la fuite en direction d’un pays frontalier voisin, profitant de la proximité de la frontière et de la configuration géographique de la zone. Dans leur fuite, ils ont abandonné une importante quantité de matériel utilisé pour l’exploitation clandestine.

L’opération a permis la saisie de dix motopompes destinées au lavage du minerai ainsi qu’une motocyclette de marque Super Numéro 1 de couleur noire. Les équipements récupérés ont été acheminés au siège du Commissariat spécial de Kidira pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire.

Les autorités sécuritaires indiquent que la surveillance du secteur reste renforcée afin d’empêcher toute tentative de réinstallation de sites clandestins dans cette partie sensible de la Falémé, régulièrement confrontée aux activités d’orpaillage illégal et à leurs conséquences environnementales et sécuritaires.