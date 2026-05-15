Affaire Ndiaga Seck : Les grosses révélations sur son arrestation

Selon les informations de nos confrères de Seneweb, de nouveaux éléments ont émergé dans l’affaire ayant conduit à l’arrestation de Ndiaga Seck. Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire délivrée par un juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Louga pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, de mise en danger de la vie d’autrui, d’incitation à la débauche, de collecte illicite de données à caractère pornographique et de transmission volontaire du VIH/SIDA. À ce stade, vingt-deux personnes ont déjà été déférées devant le parquet du Diambour.

D’après la même source, Ndiaga Seck aurait été cité dans un procès-verbal par Ahmadou Lamine Dia, un agent de la société CSE domicilié à Mérina Ndiaye, dans la commune de Dahra. Lors de son audition par les enquêteurs du commissariat urbain de Linguère, ce dernier aurait affirmé avoir entretenu des relations sexuelles avec l’homme politique. Pour appuyer ses déclarations, il aurait remis aux policiers des photographies ainsi que le contenu de leurs échanges.

Toujours selon Seneweb, Ahmadou Lamine Dia, lui-même poursuivi pour transmission volontaire du VIH, a déclaré avoir été introduit dans ce réseau présumé par un métis cap-verdien identifié sous le nom de Rodriguez.

Les investigations révèlent également que Ndiaga Seck se trouvait hors du territoire sénégalais au moment du démantèlement du réseau et de l’interpellation des premiers suspects. À son retour au Sénégal, le commissariat urbain de Linguère aurait émis à son encontre un avis de recherche ainsi qu’une opposition de sortie du territoire. Après plusieurs jours de traque, il a finalement été arrêté ce vendredi matin par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC).