Ndiaga Seck arrêté par la DIC pour des faits présumés «d’actes contre nature»

L’homme politique Matar Ndiaga Seck, alias Ndiaga Seck, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC), alors qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche émis par le commissariat urbain de Linguère, selon des informations révélées par Seneweb.

Âgé de 51 ans, il aurait été cité par Ahmadou Lamine Dia dans le cadre de l’enquête ouverte après l’arrestation de 22 personnes soupçonnées d’homosexualité dans le Djoloff.

Les enquêteurs auraient réuni des éléments jugés concordants ayant motivé son interpellation pour des faits présumés « d’actes contre nature ».

Après le placement sous mandat de dépôt d’une vingtaine de suspects, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Louga a délivré une délégation judiciaire au commissariat urbain de Linguère afin de poursuivre les investigations.

Dans ce cadre, une opposition à la sortie du territoire national ainsi qu’un avis de recherche avaient été lancés contre Ndiaga Seck. Avec l’appui de la DIC, il a finalement été interpellé.

Le comptable de profession, né à Ziguinchor, devrait être transféré à Linguère pour la suite de la procédure judiciaire.