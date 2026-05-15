La LSFP dénonce les pratiques occultes dans les stades

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a publié, ce vendredi 15 mai 2026 à Dakar, un communiqué officiel condamnant fermement l’introduction de pratiques occultes observées lors des 26ᵉ et 27ᵉ journées du championnat national de Ligue 1 et Ligue 2.

Selon la LSFP, ces comportements, signalés dans certaines enceintes sportives, sont contraires aux valeurs du sport professionnel et nuisent gravement à l’image du football sénégalais. L’instance dirigeante rappelle avoir déjà engagé plusieurs actions pour éradiquer ces dérives, et annonce que des sanctions seront appliquées conformément aux règlements en vigueur.

La Ligue précise que les rapports des commissaires de match et tout autre élément de preuve seront examinés par la commission de discipline, afin d’identifier les responsables et de garantir la transparence du processus.

Dans son appel à la responsabilité, la LSFP invite les clubs, dirigeants, staffs techniques et joueurs à renforcer la sensibilisation et à bannir toute tolérance envers ces pratiques qui menacent l’intégrité du championnat.