Occupation du domaine public : le Gouverneur de Dakar annonce des opérations de déguerpissement

Le Gouverneur de la région de Dakar a publié, ce 15 mai 2026, un communiqué pour dénoncer la recrudescence de l’occupation irrégulière des espaces situés sous les autoponts, échangeurs et autres ouvrages publics dans plusieurs localités de la capitale.

Selon l’autorité administrative, cette situation se manifeste notamment par l’installation d’abris de fortune, l’exercice d’activités commerciales non autorisées, le stationnement anarchique de motos et de divers matériels, ainsi que l’utilisation de ces espaces comme lieux d’hébergement nocturne.

Le communiqué souligne que ces pratiques portent atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens, mais également à la salubrité publique et à la préservation des infrastructures routières. Les autorités estiment également qu’elles constituent un facteur de vulnérabilité sécuritaire et entravent la libre circulation sur les axes concernés.

Face à cette situation, le Gouverneur interdit formellement toute occupation irrégulière sous les autoponts et échangeurs. Il est désormais strictement interdit d’y élire domicile ou d’y passer la nuit, d’y ériger des abris de fortune, d’y exercer des activités commerciales ou de gardiennage non autorisées, ainsi que d’y stationner de manière anarchique des motos, charrettes, véhicules ou autres matériels.

Les services compétents de l’État, notamment les Forces de défense et de sécurité, en collaboration avec les collectivités territoriales et les services techniques habilités, sont chargés de mener des opérations de contrôle et de libération systématique des espaces concernés.

Le Gouverneur de Dakar appelle enfin les populations au respect strict des règles relatives à l’occupation du domaine public et invite chacun à faire preuve de civisme et de responsabilité afin de préserver l’ordre public, la sécurité collective et l’intégrité des infrastructures publiques.