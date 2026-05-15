Violences à l’UCAD : Trois étudiants définitivement exclus après les affrontements à la FST

Le conseil de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), présidé par le recteur, a prononcé de lourdes sanctions à la suite des violents affrontements survenus entre étudiants de la Faculté des sciences et techniques (FST). Trois étudiants ont été définitivement exclus de l’université et ne pourront plus jamais s’y inscrire, rapporte Seneweb.

Selon les informations relayées par la presse, les principaux sanctionnés sont Khadim Diouf, étudiant en Master 2 SVT et responsable de la liste Azur, Ousmane Gueye, inscrit en Master 1 PC, ainsi que Jean-Pierre Babacar Thiao, étudiant en licence professionnelle Production animale et coordonnateur de la liste Bleue.

D’autres étudiants impliqués dans ces violences ont également écopé de sanctions disciplinaires allant d’un à cinq ans d’interdiction d’inscription à l’UCAD. À travers ces décisions, les autorités universitaires affichent leur volonté d’appliquer une politique de fermeté face aux violences dans le milieu estudiantin.

Les faits remontent à la nuit du 2 au 3 mai 2023. Après une assemblée générale tenue à la FST jusqu’à 23 heures, des étudiants de la liste Bleue avaient rejoint le campus social dans une ambiance bruyante, avec sonorisation et pétards. Malgré les tentatives des agents du COUD pour calmer la situation, la tension est montée lorsque des membres de la liste Azur se sont à leur tour regroupés à proximité avec leur propre dispositif sonore.

Des échanges d’insultes ont rapidement dégénéré en affrontements violents aux environs de 2 heures du matin, entre les pavillons F et G du campus social.

Le bilan fait état de plusieurs blessés, parmi lesquels des étudiants et des agents de sécurité du COUD. Certains ont subi de graves blessures nécessitant une prise en charge hospitalière. L’étudiant Cheikh Ndiaye, touché à la tête, avait été évacué en urgence à l’hôpital Principal de Dakar. Un vigile, atteint par un jet de brique, souffrait quant à lui d’une fracture des côtes gauches.

Selon les éléments de l’enquête disciplinaire, divers objets dangereux auraient été utilisés lors des affrontements, notamment des machettes, des barres de fer, des chaînes et des tessons de bouteilles.