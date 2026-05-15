Ndamatou : Le « gang de Peugeot » démantelé par la police

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou a mis fin aux agissements présumés d’une bande de malfaiteurs qui terrorisait plusieurs quartiers depuis des mois. Cinq individus, déjà connus des services de police, ont été interpellés dans la nuit du 12 au 13 mai 2026 au terme d’une opération de sécurisation menée par la Brigade de Recherches. Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols avec violences et usage d’armes, dissimulation de plaques d’immatriculation ainsi que détention de stupéfiants.

Une importante opération policière menée dans la nuit du 12 au 13 mai 2026 a permis le démantèlement présumé d’un groupe criminel soupçonné d’être à l’origine de plusieurs agressions violentes dans différents secteurs de Ndamatou et de ses environs.

Selon les informations communiquées par le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou, les cinq individus interpellés sont des récidivistes notoires déjà connus des services judiciaires pour des faits similaires. Leur arrestation est intervenue lors d’une mission de sécurisation nocturne conduite par les éléments de la Brigade de Recherches (BR) dans le quartier de Sékhawga.

Au cours de leur patrouille, les policiers ont repéré un véhicule de marque Peugeot 307 de couleur bleue stationné dans une zone sombre et peu fréquentée. L’attitude jugée suspecte des occupants a rapidement attiré l’attention des forces de l’ordre.

En procédant à des vérifications, les agents ont découvert que la plaque d’immatriculation du véhicule avait été volontairement rendue illisible grâce à un mélange de sable et d’eau appliqué sur celle-ci. Les enquêteurs estiment que cette technique visait à empêcher toute identification du véhicule lors des opérations criminelles.

Les policiers, qui avaient pris position à un carrefour stratégique offrant plusieurs possibilités de fuite, ont alors décidé d’intervenir immédiatement. L’opération a permis de neutraliser les cinq occupants du véhicule sans incident majeur.

La fouille du véhicule a conduit à la découverte de deux coupe-coupe soigneusement dissimulés sous les sièges arrière, ainsi que de deux joints de chanvre indien entamés. Interrogés sur place, les suspects n’ont fourni aucune explication convaincante sur leur présence en groupe, armés, à une heure aussi tardive de la nuit.

D’après les premiers éléments de l’enquête, cette interpellation pourrait marquer la fin d’une longue série d’agressions à main armée ayant semé l’inquiétude dans plusieurs quartiers, notamment à Ndamatou, Sékhawga, Nguiranène, Darou Marnane, Yonou Darou, Tally Boubess ainsi qu’à la corniche Serigne Modou.

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis d’établir un mode opératoire récurrent. Les victimes décrivaient systématiquement un groupe de cinq individus surgissant brutalement d’un véhicule pour dépouiller les passants sous la menace d’armes blanches.

Les policiers ont également découvert que les suspects utilisaient auparavant une Peugeot 406 grise pour commettre leurs forfaits. Conscients qu’ils faisaient désormais l’objet d’une surveillance accrue après plusieurs signalements, les membres présumés du groupe auraient changé récemment de véhicule en optant pour la Peugeot 307 bleue saisie lors de leur arrestation.

Convoquées au commissariat dans le cadre de l’enquête, plusieurs victimes ont reconnu formellement le véhicule présenté par les enquêteurs. Lors de la séance de présentation de suspects, communément appelée « tapissage », le conducteur du véhicule, décrit comme étant de teint clair, ainsi que ses complices, ont été identifiés par différentes victimes.

Les vérifications effectuées au niveau du fichier central ont confirmé que les cinq individus avaient déjà été déférés par le passé devant le parquet pour des infractions similaires liées aux vols aggravés et aux agressions violentes.

Placés en garde à vue, les suspects devraient être présentés au procureur au terme de l’enquête ouverte par les autorités judiciaires. Cette opération est saluée par plusieurs habitants des quartiers concernés, longtemps confrontés à un climat d’insécurité grandissant à l’approche et durant la période du Ramadan 2026.