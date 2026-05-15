Kolda : Les Douanes saisissent des billets noirs d’une contrevaleur de plus d’un milliard

Une opération menée à la frontière sud a permis l’interpellation de deux ressortissants étrangers présumés impliqués dans un réseau de lavage de billets noirs

Les services des Douanes sénégalaises ont réalisé une importante opération dans la lutte contre la criminalité financière et le faux monnayage. Le Poste des Douanes de Nianaw, relevant de la Subdivision des Douanes de Kolda et de la Direction régionale des Douanes du Sud, a saisi une importante quantité de billets noirs dont la contrevaleur est estimée à près d’un milliard 89 millions de francs CFA.

L’opération a été menée le jeudi 14 mai 2026 aux environs de 16 heures, à la suite de l’exploitation d’un renseignement signalant l’existence d’un réseau présumé spécialisé dans le lavage de billets noirs entre plusieurs localités frontalières de la sous-région.

Selon les informations communiquées par les services douaniers, les agents ont réussi à déjouer une tentative de lavage d’une importante quantité de faux billets grâce à une stratégie combinant filature, observation et exploitation de renseignements opérationnels.

La saisie porte sur 1 900 billets en coupures de 100 dollars ainsi que 3 000 billets en coupures de 500 euros. La valeur totale estimée de ces billets noirs est évaluée à près de 1,089 milliard de francs CFA.

Les faits se sont déroulés dans la localité de Kittim, située dans le département de Goudomp, non loin de la frontière sud du pays. Les Douanes de Nianaw ont procédé à une opération ciblée ayant permis l’interception des suspects avant la finalisation de l’opération de lavage des billets.

Deux individus de nationalité étrangère ont été interpellés au cours de cette intervention. Les autorités n’ont, pour le moment, pas révélé leur identité ni leur nationalité, les investigations étant toujours en cours.

Cette saisie illustre la vigilance accrue des services douaniers face aux réseaux criminels transfrontaliers impliqués dans le faux monnayage, le blanchiment et les trafics financiers illicites. Les autorités douanières multiplient depuis plusieurs mois les opérations de surveillance dans les zones frontalières afin de freiner l’expansion de ces réseaux organisés.

L’enquête ouverte devra permettre d’identifier d’éventuels complices ainsi que les ramifications du réseau présumé opérant entre plusieurs pays de la sous-région. Les Douanes sénégalaises réaffirment, à travers cette opération, leur engagement à lutter contre toutes les formes de criminalité économique et financière.