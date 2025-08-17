Une femme tuée à coups de couteau dans un appartement

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi à Colombes, dans les Hauts-de-Seine.

Une femme se trouvait dans un appartement de location courte durée lorsqu’elle a reçu plusieurs coups de couteau.

Les policiers se sont rendus sur les lieux où ils ont découvert la victime, grièvement blessée au thorax et en arrêt cardio-respiratoire.

Malgré les tentatives de réanimation, le décès a été constaté à 4H00 du matin.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il y avait six personnes dans l’appartement : deux prostituées, dont la victime, deux proxénètes et deux clients.

Dans des circonstances à établir, une violente altercation a éclaté entre eux.

Un des proxénètes est blessé gravement au thorax, sans que ses jours soient en danger, tandis que les deux clients souffrent de blessures plus légères, également infligées à l’arme blanche.

Les deux personnes qui n’ont pas été blessées, l’autre proxénète et une prostituée, ont été placés en garde à vue, tandis que les trois blessés sont en garde à vue différée, dépendante de leur sortie de l’hôpital.

Source : F D