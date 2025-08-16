Inondations : Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un plan d’urgence

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce samedi 16 août 2025 à Thiaroye, l’une des zones les plus durement frappées par les récentes pluies diluviennes. Sur place, il a pu constater l’ampleur des dégâts : maisons inondées, quartiers submergés et même le cimetière entièrement envahi par les eaux.

« J’étais venu à Thiaroye pour constater, par moi-même, la situation difficile que vivent les populations », a déclaré le chef de l’État.

Face à l’urgence, le président a annoncé un renforcement immédiat des mesures déjà mises en œuvre, notamment le pompage massif des eaux. Une réunion de crise a d’ailleurs été tenue ce samedi autour du Premier ministre afin de coordonner ces actions d’atténuation.

Mais au-delà de l’urgence, Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité de solutions structurelles.