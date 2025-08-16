Société

Inondations : Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un plan d’urgence

Par Niakaar
0

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce samedi 16 août 2025 à Thiaroye, l’une des zones les plus durement frappées par les récentes pluies diluviennes. Sur place, il a pu constater l’ampleur des dégâts : maisons inondées, quartiers submergés et même le cimetière entièrement envahi par les eaux.

« J’étais venu à Thiaroye pour constater, par moi-même, la situation difficile que vivent les populations », a déclaré le chef de l’État.

Face à l’urgence, le président a annoncé un renforcement immédiat des mesures déjà mises en œuvre, notamment le pompage massif des eaux. Une réunion de crise a d’ailleurs été tenue ce samedi autour du Premier ministre afin de coordonner ces actions d’atténuation.

Mais au-delà de l’urgence, Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité de solutions structurelles.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra