Sandiara : Un accident fait quatre (4) morts

Un tragique accident de la circulation s’est produit ce samedi 16 août 2025, aux environs de 13 H à hauteur de Faylar 2, dans la commune de Sandiara. Le choc, particulièrement violent, a impliqué un bus de transport public et un minibus de type Hiace.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, le drame est survenu lorsqu’un véhicule de transport de matériel de construction, en provenance de Sandiara, a perdu le contrôle à la suite d’une défaillance mécanique. L’engin a alors percuté de plein fouet le minibus qui venait de Thiadiaye, provoquant une collision frontale meurtrière.

Le bilan provisoire fait état de quatre morts et onze blessés, dont six dans un état grave. Alertées, les équipes médicales du Batpara, un convoi militaire composé de médecins, ont rapidement porté les premiers secours avant l’arrivée des sapeurs-pompiers de Mbour. Ces derniers ont ensuite procédé à l’évacuation des victimes vers l’hôpital régional de Mbour pour une meilleure prise en charge.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances de ce drame qui plonge une nouvelle fois les usagers de la route dans la consternation.

Source : Seneweb