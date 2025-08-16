Inondations : Thierno Alassane Sall dénonce « l’impréparation » du gouvernement

Face aux nouvelles pluies diluviennes qui ont frappé Dakar et plusieurs régions du Sénégal, l’ancien ministre et leader du mouvement La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a réagi en appelant à une approche plus sérieuse et structurée dans la lutte contre les inondations.

« Ce que nous disions l’année dernière, nous le répétons aujourd’hui : il faut une véritable cartographie des risques et un travail méthodique, rigoureux et sérieux pour traiter les problèmes structurels liés aux inondations et aux crues », a-t-il déclaré.

Critiquant l’action du gouvernement, Thierno Alassane Sall a pointé du doigt le ministre Cheikh Tidiane Dieye, qu’il juge dépassé par la situation. « Quand on voit le pauvre ministre de l’Hydraulique, totalement pris de court, qui en appelle à son saint Premier ministre dans l’espoir désespéré d’une solution miracle, on comprend qu’on est encore très loin du compte », a-t-il ironisé.

Tout en dénonçant l’impréparation des autorités, il a tenu à adresser un message de solidarité aux familles affectées par les inondations, rappelant l’urgence de mettre en place des mesures durables pour protéger les populations face à ce fléau récurrent.