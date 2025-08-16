Inondations : Khalifa Sall appelle à une synergie entre État et collectivités

Face aux fortes pluies qui frappent Dakar et plusieurs régions du Sénégal, l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a adressé ce samedi un message de solidarité aux familles touchées et aux sinistrés.

« En ces moments difficiles marqués par les fortes pluies, mes pensées solidaires vont aux familles éprouvées et aux sinistrés », a-t-il déclaré, tout en saluant « l’élan de proximité et d’engagement des maires qui, dès les premières heures, se sont portés aux côtés des populations ».

Khalifa Sall a insisté sur la nécessité pour l’État de « poursuivre et intensifier la politique d’assainissement », tout en renforçant l’accompagnement des collectivités territoriales. Selon lui, c’est dans une synergie entre puissance publique et gouvernance locale que le Sénégal pourra durablement faire face au fléau des inondations.