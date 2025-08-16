Uncategorized

Guy Marius Sagna : « Pas de réconciliation sans justice sur les 766 milliards du plan décennal »

Par Niakaar
Le député Guy Marius Sagna
Le député Guy Marius Sagna a fermement rejeté toute idée de réconciliation nationale qui ferait l’impasse sur la reddition des comptes concernant la gestion des fonds publics. Dans une déclaration publique, il a rappelé le scandale présumé autour des 766 milliards de francs CFA alloués au plan décennal de lutte contre les inondations (2012-2022).

« Il ne peut pas y avoir de réconciliation avec ceux qui ont mangé les 766 milliards des populations », a martelé le parlementaire, dénonçant une gestion qu’il juge opaque et marquée par des détournements au détriment des citoyens sénégalais.

Guy Marius Sagna a également élargi son propos à d’autres secteurs, évoquant « tous les autres milliards » supposément engloutis dans des affaires de mauvaise gouvernance ainsi que les « vies assassinées par pertes et profits ».

Pour lui, la justice doit primer sur toute volonté de compromis politique : « Nous n’accepterons aucune réconciliation qui passe ces milliards et les crimes commis sous silence. Justice par force ! », a-t-il insisté.

