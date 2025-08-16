Sports

AfroBasket 2025 : Le Sénégal renverse le Mali

Par Niakaar
0

Le Sénégal s’est imposé difficilement face au Mali (80-70) après un match à rebondissements. Malmenés en première période (40-32 à la pause), les Lions ont renversé la situation grâce à un sursaut collectif dans les dernières minutes.

Sous l’impulsion de Karim Mané au retour des vestiaires, puis des tirs décisifs de Badji, Boissy et Pape Moustapha Diop dans le dernier quart-temps, l’équipe de Desagana Diop a retrouvé son efficacité offensive et sa combativité défensive.

Ce succès permet au Sénégal de terminer 2ᵉ du groupe D et de se qualifier pour les barrages. Les Lions attendent désormais de connaître leur futur adversaire issu du groupe C, pour tenter de décrocher leur place en quarts de finale.

 

