Inondations : le FSD/BJ exprime sa solidarité aux familles touchées

Le Front pour le Socialisme et la Démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ) a réagi aux fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur plusieurs localités du pays, provoquant d’importants dégâts matériels et plongeant de nombreuses familles dans la détresse.

Dans un communiqué publié ce samedi 16 août 2025, le parti de Cheikh Bamba Dieye a rappelé que « la pluie est source de vie » et a formulé des prières pour qu’elle soit synonyme « d’abondance et de prospérité », en particulier dans le monde rural. Toutefois, il a souligné que la forte pluviométrie a mis à rude épreuve les villes et quartiers, souvent « très peu préparés à la gestion d’une si grande quantité d’eaux ».

Le FSD/BJ a exprimé sa « compassion et sa pleine solidarité » à l’endroit des populations affectées, tout en saluant « le courage et la résilience » dont elles font preuve. Le parti a également rendu hommage au travail « dévoué » des équipes d’intervention mobilisées pour secourir les sinistrés, rétablir les infrastructures essentielles et assurer la sécurité publique.

Enfin, le Directoire national du FSD/BJ a appelé à l’unité et à la solidarité autour des initiatives des plus hautes autorités. Selon le communiqué, les actions engagées par le gouvernement sur l’ensemble du territoire visent à renforcer progressivement et durablement la résilience des établissements humains face aux inondations.