Inondations : Les recommandations de Alioune Tine

Au Sénégal, les régimes passent, mais les inondations demeurent toujours. Hier vendredi, plusieurs zones de Dakar avaient été prises par les eaux. Ce samedi, Alioune Tine s’est exprimé sur la question. «Les victimes des inondations ont, non seulement besoin d’un soutien concret de l’Etat pour faire face aux effets tragiques des inondations, mais de l’aide concrète de tous les sénégalais, surtout les plus nantis», a souligné le leader de Afrikajom center.

Pour lui, les États africains ne sont pas préparés à faire face aux catastrophes naturelles. Il a tenu à faire des recommandations au chef de l’Etat et à son premier ministre, à ce sujet. «La rupture par rapport au passé serait maintenant, pour Diomaye et Sonko, de s’y préparer concrètement, de développer des savoirs, des savoirs faire, des compétences réelles. Mais surtout, d’y préparer les citoyens pour que tous se sentent concernés par les problèmes et les difficultés des autres», recommande-t-il.