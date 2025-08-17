Inondations : Déthié Faye appelle le Président à « monter au créneau »

Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur plusieurs localités du Sénégal continuent de provoquer d’importants dégâts. Dans une déclaration rendue publique, Déthié Faye, président de la Convention pour la République / Fonk Sa Kaddu (CVR/Fonk Sa Kaddu), a exprimé sa compassion et adressé un message de solidarité aux victimes.

Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et apporté son soutien aux nombreuses personnes ayant subi des pertes matérielles. Face à la gravité de la situation, l’opposant a exhorté le chef de l’État à « monter au créneau pour une bonne prise en main de la situation ».

Il a également invité les forces vives de la nation à « une implication citoyenne » afin d’assister les populations impactées par les inondations.

Cette sortie de Déthié Faye intervient dans un contexte marqué par de fortes précipitations ayant mis à rude épreuve la résilience des infrastructures et relancé le débat sur la gestion structurelle du risque d’inondation au Sénégal.