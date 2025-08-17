Guerre commerciale mondiale : pourquoi le Brésil et l’Inde unissent leurs forces (Par Cheikh Mbacké SENE)

La guerre tarifaire relancée par Donald Trump a ravivé un vieux spectre : celui d’un commerce mondial fragmenté par les barrières douanières et la diplomatie économique coercitive. Dans ce contexte, les alliances commerciales se redessinent rapidement. Le Brésil et l’Inde, deux géants démographiques et économiques pourtant éloignés géographiquement, explorent un rapprochement stratégique destiné à réduire leur dépendance vis-à-vis du marché américain et à consolider leurs positions dans un système d’échanges devenu imprévisible.

Le poids des États-Unis dans le commerce mondial reste déterminant. Première puissance économique avec près de 27 % du PIB global nominal (14,7 % en parité de pouvoir d’achat), le pays devrait contribuer à 10 % de la croissance mondiale du commerce au cours des cinq prochaines années, selon le rapport DHL – NYU Stern 2025. Cette influence se traduit par une capacité à bouleverser les flux d’échanges par la seule modification de ses politiques tarifaires, comme on l’a vu récemment avec des hausses pouvant atteindre 50 % sur certains produits.

Face à cette volatilité, l’Inde affiche une trajectoire ascendante impressionnante. Troisième contributeur attendu à la croissance du commerce mondial (6 % d’ici 2029), elle connaît un taux de croissance annuel composé de 5,2 % sur la période 2019-2024, plus du double de la moyenne mondiale (2 %). Son commerce extérieur, intégrant biens et services, rivalise désormais en intensité avec celui de la Chine.

La Chine, elle, conserve son leadership commercial, pesant 12 % de la croissance mondiale du commerce et affichant un excédent record de 683,5 milliards de dollars à mi-2025.

Dans ce paysage, les droits de douane restent un instrument clé, bien que leur rôle ait évolué. Environ deux tiers du commerce mondial, estimé à 33 000 milliards de dollars en 2024, s’effectue aujourd’hui dans des conditions préférentielles ou sans droits grâce aux accords multilatéraux et bilatéraux. Mais les protections subsistantes demeurent significatives : près de 20 % de droits moyens sur les produits agricoles, 6 % sur le textile-habillement, et jusqu’à 15 % dans le commerce Sud-Sud. Pour les pays à faible revenu, ces recettes douanières et taxes associées peuvent représenter jusqu’à 50 % des recettes fiscales, contre environ 10 % dans les économies avancées.

C’est dans ce contexte que le rapprochement indo-brésilien prend tout son sens. En conjuguant leur poids économique, leur influence régionale et leur capacité à nouer des partenariats Sud-Sud, ces deux puissances entendent sécuriser leurs échanges, diversifier leurs débouchés et renforcer leur marge de manœuvre face aux grandes puissances traditionnelles. Un axe stratégique qui pourrait, à terme, contribuer à redessiner l’équilibre des flux commerciaux mondiaux.

Et l’Afrique dans cette recomposition des échanges ?

Dans cette guerre commerciale où les alliances se recomposent, l’Afrique occupe une place singulière. Avec une population qui devrait atteindre 1,7 milliard d’habitants en 2030 et une Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui ambitionne de créer un marché intérieur de 3 400 milliards de dollars, le continent attire toutes les puissances.

La Chine y a déjà consolidé son avance : premier partenaire commercial de l’Afrique depuis 2009, ses échanges avec le continent ont dépassé 282 milliards de dollars en 2023, dominés par les exportations de matières premières africaines et l’implantation de grands chantiers d’infrastructure financés par Pékin.

Les États-Unis, longtemps distancés, cherchent à regagner du terrain via des initiatives comme Prosper Africa ou la relance de l’AGOA, mais leur présence commerciale reste moins dense que celle de la Chine, notamment dans les infrastructures et les volumes d’échanges.

Le duo Brésil–Inde, quant à lui, voit l’Afrique comme un levier stratégique pour sécuriser ses approvisionnements agricoles, énergétiques et miniers, tout en écoulant sa production industrielle et technologique.

L’Inde a déjà multiplié par quatre ses échanges avec l’Afrique en vingt ans, atteignant 98 milliards de dollars en 2023 , avec un intérêt marqué pour l’Afrique de l’Est et les pays lusophones.

Le Brésil, lui, entretient une diplomatie Sud-Sud historique avec l'Afrique, notamment avec les pays d'Afrique de l'Ouest et lusophones, mais sa présence commerciale reste modeste par rapport à celle de l'Inde ou de la Chine.

Pour l’Afrique, la question n’est pas seulement de choisir un camp, mais de tirer parti de cette rivalité en diversifiant ses partenariats, en négociant des transferts de technologies, en imposant des conditions de transformation locale et en exploitant le marché intégré de la ZLECAf pour peser davantage dans les négociations.

Un positionnement équilibré et stratégique permettrait au continent de ne pas subir la guerre commerciale, mais d’en devenir l’un des arbitres dans certaines filières clés comme l’énergie verte, l’agriculture, le numérique et les métaux stratégiques.

Cheikh Mbacké SENE – Expert en intelligence économique et veille, Analyste économique.