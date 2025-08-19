People

Suite à un désaccord pour choisir la chaîne de télé…un père poignarde son fils

Par Niakaar
Les faits se sont déroulés dimanche soir à Fontaine, une banlieue de Grenoble, en Isère.

Vers 20H00, une violente dispute a éclaté entre un homme de 55 ans et son fils au sujet d’un désaccord de chaîne de télé.

Le père, sous l’emprise de l’alcool, s’est emparé d’un couteau et a poignardé son fils.

Touché au thorax, le jeune homme, également alcoolisé, a été pris en charge par les secours. Il s’en tire avec une blessure légère.

Celui-ci a refusé de porter plainte contre son père et n’a pas été transporté à l’hôpital. Le quinquagénaire a, quant à lui, été interpellé et placé en garde à vue.

Source : F D

