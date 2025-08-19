Une femme de 91 ans meurt dévorée par le chien de son voisin

Elise, 91 ans, est propriétaire d’une ferme à Visan, dans le Vaucluse.

La semaine dernière, elle est intervenue pour séparer son chien de celui du voisin. C’est alors que ce dernier se serait retourné contre elle.

L’animal a attaqué la nonagénaire et l’a fait tomber.

Il s’est ensuite acharné sur elle, alors qu’elle était au sol. Il l’a mordue sur tout le corps et l’a déchiquetée.

Le corps mutilé et ensanglanté de la vieille dame a été découvert par sa nièce. L’animal était sur elle, la gueule et les poils couverts de sang. La nonagénaire était en partie dévorée.

La nièce a elle aussi été attaquée et mordue.

Une enquête a été ouverte. Le propriétaire du chien sera inquiété par la justice.

Source : F D