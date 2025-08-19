Critiques contre le «Poroze» de Diomaye-Sonko…tout le monde s’y met !

C’est grâce à «Projet» que le président Bassirou Diomaye Faye a été porté au pouvoir. Accompagnés par son premier ministre, Ousmane Sonko, ils veulent déboulonner le système. Mais moins de deux ans au pouvoir, le duo est critiqué de partout. Et tout le monde s’y met. Les critiques ne se limitent plus à l’opposition. Un artiste, autrefois, engagé aux côtés de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) s’en prend au régime.

Depuis leur arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont mis en avant un « Projet » qu’ils présentent comme une rupture historique avec les pratiques politiques du passé. Ce programme ambitionne de refonder l’État, de moraliser la gestion publique et de placer la souveraineté économique au cœur de la gouvernance. Il s’agit, selon les promoteurs, d’une transformation profonde du modèle sénégalais, tant sur le plan institutionnel que social.

Cependant, ce « Projet » ne fait pas l’unanimité. S’il séduit une frange de la population en quête de changement, il est jugé par d’autres comme une vision idéalisée, difficile à concrétiser dans un contexte économique tendu et face à des attentes sociales immédiates. C’est dans ce climat contrasté que la voix contestataire du rappeur Thiat, membre du groupe Keur-Gui et figure de « Y’en a marre », est venue rappeler que l’adhésion populaire ne doit jamais être confondue avec un blanc-seing.

Dans son nouveau morceau « Poroze Bi », encore inédit sur les réseaux sociaux mais déjà commenté dans les cercles militants et artistiques, Thiat adresse une charge virulente au régime de Pastef. « Affiché démocrate… dawal apprenti dictateur, régime fureur… », scande-t-il, en dénonçant une dérive autoritaire qui, selon lui, menace de remplacer l’ancienne classe politique par une autre tout aussi critiquable.

L’artiste ne limite pas sa critique au terrain institutionnel. Il déplore également la fragilité économique du pays, qu’il décrit comme une « économie qui repose sur des taxes et des douanes », image d’un modèle peu productif et insoutenable à long terme. À travers des formules chocs, Thiat peint un Sénégal « au 4ᵉ sous-sol », une métaphore d’un pays qui s’enfonce dans le déclin malgré les promesses de renouveau.

Ces critiques résonnent bien au-delà du microcosme musical. Dans l’opposition, plusieurs voix sont sur la même longueur d’onde que l’artiste. Face à ces attaques, la tentation pourrait être grande, pour le pouvoir, de rejeter en bloc les critiques. Mais l’histoire politique récente du Sénégal montre que l’écoute et l’ouverture constituent souvent les meilleures réponses à la contestation. Le régime actuel, jeune et encore en phase d’installation, doit faire preuve d’une capacité d’autocritique et d’adaptation pour éviter de reproduire les travers qu’il a longtemps dénoncés.

C’est là que réside la portée véritable du message de Thiat. En s’érigeant en contre-pouvoir, comme il l’a fait hier contre Abdoulaye Wade et Macky Sall, l’artiste rappelle que la démocratie sénégalaise vit aussi de la confrontation des idées et de la vigilance citoyenne. Ses mots, aussi durs soient-ils, traduisent un sentiment partagé par une partie de la population : l’espoir du changement ne doit pas se muer en déception.

Le gouvernement gagnerait donc à prendre ces critiques comme une alerte, non comme une menace. C’est par les résultats concrets, dans l’emploi, l’économie et la justice sociale, que le régime Sonko-Diomaye pourra asseoir sa légitimité. « Poroze Bi » sonne comme un rappel à l’ordre républicain. Le peuple souhaite voir ce gouvernement réussir, mais il se réserve le droit, par la voix d’artistes, d’opposants ou de simples citoyens, de pointer ses failles. Dans ce jeu d’équilibre entre critiques et réformes, réside sans doute la clé de la réussite ou de l’échec du grand « Projet » de Sonko et Diomaye.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn