Afrobasket : Le Sénégal file en quarts de finale et défiera le Nigeria

Le Sénégal poursuit son aventure à l’Afrobasket masculin. Les Lions se sont imposés ce lundi soir face au Soudan du Sud (78-65) et décrochent ainsi leur ticket pour les quarts de finale de la compétition.

Bien entrés dans la rencontre, les hommes de [nom du coach si vous voulez que je l’ajoute] ont pris l’avantage à la pause. Mais au retour des vestiaires, les Sud-Soudanais ont renversé la dynamique en remportant largement le troisième quart-temps (29-16). Loin de se laisser abattre, les Lions ont retrouvé leur agressivité et leur efficacité dans le dernier acte, conclu sur le score de 16-11 en leur faveur.

Grâce à cette réaction collective, le Sénégal s’offre une victoire précieuse et se hisse parmi les huit meilleures équipes du tournoi. En quarts de finale, les Lions devront relever un nouveau défi de taille : affronter le Nigeria, l’un des favoris de la compétition.