Abdoulaye Fall félicité par la CAF et l’UFOA-A après son élection à la tête de la FSF

L’élection d’Abdoulaye Fall à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) continue de susciter des réactions positives sur la scène continentale. Deux messages de félicitations officiels lui ont été adressés, l’un par la Confédération Africaine de Football (CAF), l’autre par l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football – Zone A (UFOA-A).

Dans une lettre, Dr Patrice Motsepe, la CAF salue « la confiance que les membres de la FSF placent en [son] leadership » et réaffirme son engagement à accompagner le nouveau président et son équipe. « La CAF s’engage à soutenir vos efforts et à travailler avec vous et la FSF afin de développer et de faire rayonner davantage l’énorme potentiel du football du Sénégal », écrit Motsepe.

De son côté, l’UFOA-A, à travers son président Lamin Kaba Bajo, salue une élection qui reflète « la confiance inspirée par [la] vision et [le] leadership » d’Abdoulaye Fall. Le patron de l’instance sous-régionale se dit convaincu que ce mandat sera marqué « par des initiatives novatrices et un engagement renouvelé pour le développement du football à tous les niveaux ».

Lamin Kaba Bajo a également exprimé le souhait que la présidence de Fall soit « couronnée de succès » et qu’elle contribue à renforcer la position du Sénégal sur la scène footballistique régionale et internationale.

Ces marques de soutien illustrent l’importance accordée au Sénégal dans l’échiquier du football africain. Elles traduisent également les attentes placées sur le nouveau président de la FSF pour poursuivre les performances des « Lions de la Téranga » et consolider la place du Sénégal parmi les grandes nations de football.