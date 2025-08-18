Santé

And Gueusseum suspend son 3ème plan d’actions (communiqué)

Par Niakaar
(ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT-SANTE/D- CNTS/Santé AND GUEUSSEUM
0

Suspension des plans d’actions 

En raison de l’ampleur des désastres causés par les inondations sur l’étendue du territoire  national et de l’avancée de la mer par endroits, charriant leurs lots de désolations et de  souffrances notamment en cette période de Grand Magal de Touba et de veille du Mawlid, le  Directoire National de l’ASAS And Gueusseum, dans un élan de solidarité et de compassion  envers les populations déjà éprouvées, suspend sine die toutes les activités de son 3ème plan  d’actions. 

And Gueusseum manifeste ainsi, à nouveau, l’humanisation de ses formes de lutte, quelles  que soient les exigences du combat et du contexte, tout en invitant le Gouvernement au  respect de ses engagements. En outre, il appelle les camarades à se mettre au chevet de nos  compatriotes dans le désarroi et par endroits, dans un dénuement total. 

Par ailleurs, And Gueusseum exhorte les populations à plus de vigilance dans la lutte contre le  paludisme et les maladies hydriques et autres affections eu égard au contexte géo climatique. 

Dakar le, 16 août 2025. 

