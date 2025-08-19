Politique

Élection à la mairie de Dakar : La date est avancée

Par Niakaar
la mairie de Dakar
Dans son édition de ce mardi 19 août, Les Échos informe que le bureau du Conseil municipal de Dakar s’est réuni la veille, lundi, pour fixer la date de l’élection du successeur de Barthélemy Dias.

Le scrutin se tiendra finalement le lundi 25 août, alors que la date du 27 avait déjà été annoncée. Cette décision, prise par la mairesse intérimaire Ngoné Mbengue et son bureau, respecte les délais fixés par les autorités administratives, affirme la même source.

Les préparatifs s’accélèrent donc à moins d’une semaine du vote.

