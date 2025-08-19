Présidence de la FSF : Le procès-verbal met fin au suspense

Le processus électoral de la Fédération sénégalaise de football (FSF) touche à sa fin. D’après L’Observateur, la Commission électorale a finalisé le procès-verbal du scrutin tenu du 2 au 3 août au Cicad, validant l’élection d’Abdoulaye Fall à la présidence et le renouvellement du Comité exécutif.

La même source rappelle que le scrutin, marqué par des retards et des contestations, a vu le camp du candidat malheureux Mady Touré dénoncer de « graves irrégularités », boycotter le deuxième tour et préparer un recours juridique. Une voix supplémentaire a été enregistrée (510 voix contre 509 prévues) par rapport au corps électoral officiel, mais la commission électorale assure que cela n’invalide pas le scrutin, croit savoir L’Observateur.

La publication imminente du procès-verbal devrait confirmer l’élection de Fall, bien qu’une bataille judiciaire puisse encore prolonger la crise au sein de la FSF, prédit le quotidien du Groupe futurs médias.