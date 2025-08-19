Farba Ngom dément les rumeurs sur les «100 millions F CFA à Me Ciré Clédor Ly»

Des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux prétendent que Farba Ngom, député-maire des Agnam, aurait proposé 100 millions de francs CFA à Me Ciré Clédor Ly pour qu’il rejoigne son pool d’avocats.

Les proches du détenu ont formellement démenti ces allégations, les qualifiant de « grotesques » et d’« énième manipulation » visant à ternir la réputation du responsable de l’Alliance pour la République (ex-parti au pouvoir).

Dans un communiqué consulté par Source A, et repris par Seneweb, les avocats de Farba Ngom, Me Doudou Ndoye et ses confrères, ont également réagi. Ils précisent que leur client n’a jamais eu de contact avec Me Ciré Clédor Ly et réaffirment leur engagement professionnel dans sa défense. Selon eux, Farba Ngom leur a d’ailleurs renouvelé sa confiance.