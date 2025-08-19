Joal-Fadiouth-Ngazobil : Khady Diène Gaye interpelle sur l’urgence de redresser la commune

À l’occasion de la fête de l’Assomption, Khady Diène Gaye, membre du Bureau Exécutif du Mouvement National des Cadres Patriotiques (MONCAP) et de la section communale Pastef-Les Patriotes de Joal-Fadiouth-Ngazobil, a livré un message fort aux habitants de la commune.

Dans son adresse, elle a d’abord rendu hommage aux aïeuls, aux parents et aux jeunes générations, avant de dresser un constat sévère sur la situation locale. Selon elle, la commune fait face à de multiples difficultés : insalubrité persistante, insécurité croissante, absence d’éclairage public, centre de santé dépourvu de bloc chirurgical, défaillance des services sociaux, et des infrastructures routières internes impraticables qui enclavent plusieurs quartiers.

Khady Diène Gaye regrette également le manque de projets structurants pour l’éducation des enfants et l’absence d’initiatives de proximité destinées à la jeunesse. « Assez d’inactions, assez de promesses creuses. Cela suffit ! » a-t-elle martelé, invitant les populations à ne plus se laisser distraire par des activités sans impact durable.

Pour elle, le redressement de Joal-Fadiouth-Ngazobil ne peut venir que de l’engagement de ses fils et filles décidés à bâtir un meilleur avenir local. « Joal-Fadiouth-Ngazobil n’est pas une commune ordinaire. C’est un joyau, un diamant brut à polir », a-t-elle insisté.

Enfin, elle a profité de la fête mariale pour souhaiter une bonne Assomption à tous les habitants, en particulier aux femmes portant le prénom Marie.