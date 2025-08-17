Rapport d’exécution budgétaire : Bougane dénonce une « croissance en trompe-l’œil »

Une Croissance en trompe-l’œil : « le vrai danger d’un État qui consomme au lieu d’investir »

Au fond, le problème est simple : le gouvernement vient d’afficher une croissance sur le papier, mais elle repose sur du vent. La réalité c’est qu’aucun sénégalais ne sent cette croissance.

Tant que l’administration Sonko-Diomaye continuera à s’endetter pour faire face aux charges de fonctionnement plutôt que de bâtir une économie productive, tant que la masse salariale gonflera sans qu’on sache qui en profite réellement, le Sénégal ne fera qu’entretenir le chaos economique.

La vraie menace n’est pas le manque de ressources, mais un modèle budgétaire qui consomme au lieu d’investir.

Voilà le véritable danger.

Bougane Guéye Dany

Mouvement Gueum Sa Bopp « Jambaars »