Hommage à un Éminent Intellectuel : Le Professeur Abdou Salam Fall nous a quitté pour toujours (Par Serigne Mansour Sy Djamil)

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition du Professeur Abdou Salam Fall, universitaire de renom et sociologue respecté, qui a profondément marqué l’histoire intellectuelle et politique de notre pays.

Né à Gaé, dans la région du Walo, berceau célèbre de Seydi Haaj Malick Sy, le Professeur Fall fut l’un des pionniers du mouvement Bes Du Ñakk, aux côtés d’Oussou Sané, Aliou Diack, Mbaye Seye…. Educateur dévoué et professeur émérite, il a influencé des générations d’étudiants par sa vaste érudition, son altruisme et son patriotisme. Il a encadré avec passion la jeunesse répondant à l’appel national, participant activement à la création de notre manifeste citoyen, réduisant avec brio un document complexe de 45 pages à 7 pages pour en faciliter la lecture et la diffusion.

Au sein du directoire de Bes Du Ñakk, il a encouragé une culture de débat ouvert sur des questions variées, quelle que soit leur complexité, installant l’esprit des grands partis démocratiques grâce à son approche dialectique et inclusive.

Son amitié avec Serigne Mansour Sy Djamil témoigne d’une vision commune pour le développement du Sénégal. Ensemble, ils ont lancé de nombreuses initiatives, y compris Inond’Action, pour lutter contre les inondations dévastatrices de 2008 et 2009 à Dakar. En tant que membre actif de l’Association des Éclaireurs du Sénégal, il a su orienter le projet , même dans les contextes les plus difficiles, comme lors de son séjour à Mboro.

Fervent patriote, le Professeur Fall a temporairement mis en veille son parcours universitaire pour s’investir pendant trois ans dans le militantisme au sein d’And Jëf. Ses compétences ont été précieuses dans la structuration de Bes Du Ñakk, renforçant son implantation à travers toutes les régions sénégalaises.

Sa contribution significative aux Assises Nationales et son travail dans le Conseil scientifique, aux côtés de figures respectées telles qu’Amadou-Mahtar Mbow, Ousmane Tanor Dieng, Cheikh Amidou Kane, Mamadou Toure et Moustapha Niass, ont été salués par tous les participants. Lors de ces assises, il a été l’organisateur principal des consultations citoyennes à travers le Sénégal, garantissant une large participation à la réflexion collective.

Homme de terrain engagé, pragmatique et altruiste, il a toujours favorisé des débats internes constructifs, orientant les décisions vers l’action. Il a allégé le fardeau des plus vulnérables tout en alliant recherche académique et interventions sociales. Sa personnalité affable et son sourire constant lui ont permis d’exceller dans les débats, faisant preuve de pertinence et de courtoisie.

Le Professeur Fall nous a brutalement quittés à Saint-Louis, alors qu’il était en mission pour traiter des enjeux sociaux cruciaux pour notre communauté. Sa disparition, survenue sous un déluge à Dakar, rappelle son engagement indéfectible envers les plus démunis durant la saison des pluies.

Qu’Allah, dans Sa Miséricorde infinie, accueille le Professeur Abdou Salam Fall en Son Paradis, illumine sa dernière demeure et l’entoure de son Salam.

Serigne Mansour SY Djamil

Président de Bes Du Ñakk

Directoire National

Bes Du Ñakk