Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Maïga placé sous mandat de dépôt

L’ancien Premier ministre Choguel Maïga a été placé sous mandat de dépôt après une garde à vue de huit jours. Selon un communiqué de son conseil, Maître Cheick Oumar Konaré, il a été présenté ce mardi 19 août 2025 à la chambre d’instruction de la Cour suprême.

M. Maïga est accusé d’atteinte aux biens publics. La Cour suprême lui a notifié les faits qui lui sont reprochés, suite à un réquisitoire du procureur général.

Dans le communiqué, Choguel Maïga se déclare serein et estime qu’un homme politique doit « s’attendre à tout, y compris la prison et la mort. » Il se réjouit également du fait que son ancien directeur de cabinet, le professeur Issiaka Ahmadou Singaré, âgé de 80 ans, soit poursuivi mais non détenu dans la même affaire.

