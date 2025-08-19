Rebeuss : Papa Djibril Fall a rendu visite à Badara Gadiaga et…

Le député Papa Djibril Fall s’est rendu ce lundi à la prison de Rebeuss. Une occasion pour prendre des nouvelles de Badara Gadiaga. Il a également eu l’occasion de rencontrer d’autres détenus qu’il qualifie de « politiques ». « Ils sont victimes de séquestration par le régime “Sonko-Diomaye” », a indiqué le parlementaire repris par Dakaractu.

Après leurs échanges sur leurs situations respectives en milieu carcéral qu’ils traversent, le député informe que c’est « avec beaucoup de dignité et d’honneur qu’il leur a réaffirmé tout son soutien et sa détermination à poursuivre et mener, à leurs côtés, ce combat, pour les libertés et l’État de droit. »

« Je le dis et je le réaffirme : Badara et Abdou Nguer demeurent aujourd’hui une illustration parfaite de la volonté manifeste d’Ousmane et de son clan, d’étouffer toutes les voix discordantes osant mettre à nu leur incompétence notoire et incapacité à apporter des solutions aux innombrables défis et difficultés des sénégalais. Les mêmes sénégalais, épris de paix et de justice, exigent encore une fois la libération sans condition de tous les otages politiques », a conclu PDF.