Wack-Ngouna : Deux jeunes tués par la foudre

Par Niakaar
Un drame s’est produit ce lundi, aux environs de 17 heures, dans la commune de Wack-Ngouna. Deux jeunes garçons, âgés de 8 et 12 ans, qui revenaient des champs, ont été tués par la foudre. Une troisième victime a été enregistrée.

Elle a survécu, mais souffre de brûlures et a été transférée au centre de santé de Wack-Ngouna pour y être soignée, selon Dakaractu. Les corps des deux victimes ont été transportés à l’hôpital El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack pour les besoins de l’autopsie.

Très inquiets, les habitants de cette localité réclament l’installation de paratonnerres pour éviter de futurs drames.

