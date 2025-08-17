Emmanuel Macron : «Vladimir Poutine ne veut pas la paix…»

Le président français s’est exprimé à l’issue d’une réunion en visioconférence avec la « coalition des volontaires » alliés de Kiev et à la veille du déplacement à Washington, avec le président ukrainien et d’autres chefs d’État européens.

Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé dimanche que son homologue russe, Vladimir Poutine, « ne voulait pas la paix » mais une « capitulation » de l’Ukraine, à l’issue d’une réunion en visioconférence avec la « coalition des volontaires » alliés de Kiev.

À la veille d’une rencontre entre le président américain, Donald Trump, et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, lundi à Washington, à laquelle Emmanuel Macron et plusieurs responsables européens doivent également participer, « notre volonté est de présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens », et de demander aux Américains « jusqu’à quel point » ils sont prêts à contribuer aux garanties de sécurité qui seraient offertes à l’Ukraine dans un accord de paix, a dit le président français.

« Il ne peut pas y avoir de discussions territoriales sur l’Ukraine sans les Ukrainiens » et « de la même manière pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux » a-t-il ajouté, demandant à ce que les Européens soient conviés aux prochains sommets sur l’Ukraine.