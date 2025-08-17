Affaire ASER : Les nouvelles révélations de Thierno Alassane Sall

Sur sa page Facebook, Thierno Alassane Sall a dénoncé le silence du gouvernement face à une question qu’il a soumise le 12 juin 2025. Cette question concernait les « primes afférentes aux cautions sur avances de démarrage et dépenses ».

Selon lui, l’absence de réponse est due au fait que le ministre des Finances et du Budget sait pertinemment que ces primes ont été payées « en violation de la réglementation en vigueur ».

Le député suspecte les autorités sénégalaises de ne pas avoir tenu compte du risque que l’argent des avances de démarrage, libéré le 11 juin 2024, ait été utilisé par l’entreprise AEE Power EPC pour payer les primes, dont le règlement a eu lieu le 14 juin 2024.

Il qualifie cette situation d’« extrêmement préoccupant » car selon lui, c’est « précisément ce qui s’est passé dans le cadre de ce marché confié par l’ASER à l’entreprise espagnole ».