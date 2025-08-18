Pression de Pastef pour les victimes…la justice face à l’épreuve politique 

La question de la justice pour les victimes des événements survenus entre 2021 et 2024 reste au cœur du débat public. On parle d’au moins 80 morts enregistrés lors des manifestations de cette période, et les familles réclament aujourd’hui vérité et réparation. Une exigence jugée légitime par de nombreux observateurs, mais qui ne doit pas se transformer en pression sur les institutions judiciaires. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) accélère, désormais, la cadence dans sa quête de justice.

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, est régulièrement interpellé sur ce dossier sensible. Certains militants et responsables politiques réclament des décisions rapides, allant jusqu’à lui demander d’orienter la procédure. Pourtant, les affaires en instruction nécessitent du temps et des investigations approfondies, selon les spécialistes du droit, pour établir clairement les responsabilités.

Dans une correspondance datée du 1er août 2025, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, avait répondu à la lettre ouverte adressée le 18 juillet dernier par Pape Abdoulaye Touré, membre fondateur de l’Initiative Zéro Impunité (IZI) et victime de torture. Dans son courrier, le Garde des Sceaux informait que la lettre de M. Touré, transmise par le Directeur de Cabinet du Président de la République Bassirou Diomaye Faye, a été étudiée et prise en compte. Il précisait qu’un courrier a déjà été adressé au Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar afin de l’inviter à initier des poursuites relatives aux faits dénoncés.

Le président Bassirou Diomaye Faye, qui avait promis durant sa campagne de rendre justice aux victimes, est également attendu sur ce sujet. Ses partisans espèrent des mesures rapides, mais le chef de l’État doit composer avec l’exigence de respecter la séparation des pouvoirs. Toute intervention directe pourrait être perçue comme une ingérence et nuirait à la crédibilité de son action. Une chose que les patriotes semblent ne pas comprendre. Il profite de la moindre occasion pour s’en prendre au chef de l’Etat. Il suffit de faire un tour sur ses réseaux sociaux pour s’en rendre compte.

Depuis l’indépendance, le Sénégal a connu plusieurs épisodes de violences lors de mouvements sociaux, souvent marqués par l’usage excessif de la force. Les observateurs rappellent que la justice doit désormais établir si les morts recensés lors des événements récents résultent d’ordres donnés par la hiérarchie ou de bavures individuelles de certains agents. Les autorités policières et militaires disposent d’éléments d’identification concernant leurs agents impliqués dans ces incidents.

Les enquêtes ouvertes doivent permettre de clarifier les responsabilités. Ce travail reste du ressort exclusif des magistrats chargés du dossier. Pour de nombreux analystes, il est essentiel de laisser la justice suivre son cours. Si la recherche de justice est légitime, elle ne peut se faire sous la pression de la rue ou d’un parti politique. Les décisions hâtives risqueraient de fragiliser la procédure et de remettre en cause les conclusions futures.

Le parti au pouvoir, PASTEF, avait longtemps dénoncé l’instrumentalisation de la justice lorsqu’il était dans l’opposition. Certains observateurs estiment qu’il lui revient aujourd’hui de veiller à ne pas reproduire ces pratiques en laissant les juges travailler de manière indépendante. En s’en prenant directement au chef de l’Etat, à la vue et au su de tout le monde, ils ne font que fragiliser l’institution présidentielle. Ce qui pourrait avoir des conséquences…jusque dans le fonctionnement de la justice.

Dans un contexte où la société sénégalaise aspire à vérité et réconciliation, le respect du processus judiciaire apparaît comme une condition incontournable. L’avenir de l’État de droit dépendra en grande partie de la capacité du pays à rendre justice aux victimes tout en préservant l’indépendance des institutions. Le Sénégal vient de loin. Les événements de 2021 à 2024 ont fait trop de mal. PASTEF devrait éviter de trop tirer sur la corde sensible. Et laisser la justice suivre son cours.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn