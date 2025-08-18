Un père de famille dépèce son fils à la machette…il se fait lyncher

Le paisible village de Zraluo, situé à une dizaine de kilomètres de Gohitafla, dans la région de la Marahoué, a été le théâtre d’un drame atroce qui a choqué plus d’un. Dans l’après-midi du vendredi 15 août 2025, un père de famille, Tiémoko Bamba, a violemment ôté la vie à son propre fils, avant d’être lui-même lynché à mort par les villageois.

Selon des sources locales, les faits se sont produits aux environs de 16 heures. Ce jour-là, Tiémoko Bamba, s’affairait à aiguiser sa machette devant sa maison. Intriguée, sa belle-fille – l’épouse de son fils Salah – lui demande la raison d’un tel geste à une heure aussi tardive. En guise de réponse, l’homme lui aurait lancé froidement qu’il comptait s’en prendre à son petit-fils. « C’est l’enfant que tu tiens que je vais tuer », aurait-il affirmé, de manière glaçante.

Paniquée, la jeune femme s’enfuit précipitamment avec son enfant dans les bras. Sur le chemin, elle croise son mari Salah, un jeune homme connu et apprécié dans le village pour ses talents de footballeur. Elle lui raconte l’étrange échange qu’elle vient d’avoir avec son beau-père. Salah, sans montrer le moindre signe d’inquiétude, se dirige vers sa chambre. Mais quelques instants plus tard, son père surgit dans la pièce, machette en main, et s’acharne sur lui. Salah reçoit plusieurs coups mortels et succombe dans une mare de sang.

Après ce crime effroyable, Tiémoko Bamba prend la fuite en direction de la brousse, emportant avec lui l’arme du forfait. Pendant des heures, la stupeur et la peur s’emparent du village. Les habitants, sous le choc, redoutent qu’il ne revienne s’en prendre à d’autres membres de la famille.

Vers 19 heures, l’homme refait surface. Armé de la machette ensanglantée et d’une bouteille, il se rend dans la grande cour du village. Sa présence déclenche aussitôt une vive panique. Mais cette fois, la foule, hors d’elle, ne lui laisse aucune chance. Les villageois, révoltés par l’assassinat du jeune Salah, se ruent sur lui. Dans un déchaînement de colère, ils le maîtrisent puis le lynchent à mort, mettant ainsi fin à cette journée cauchemardesque.

Les témoignages recueillis sur place évoquent un homme en proie à de troubles mentaux. Tiémoko Bamba aurait montré, depuis quelque temps, des signes inquiétants d’instabilité psychologique. Certains pensent que son geste meurtrier pourrait s’expliquer par cette fragilité. Mais pour d’autres, rien ne peut justifier un tel acte contre son propre fils.

Le double drame qui s’est produit à Zraluo a plongé la population dans une immense consternation. Le jeune Salah, décrit comme un garçon respectueux et plein d’avenir (il a eu son bac l’année dernière), laisse derrière lui une épouse et un enfant en bas âge. Quant à son père, il a trouvé la mort dans une violence inouïe, victime de la justice populaire.

À l’heure où le village panse ses plaies, une double douleur demeure : celle d’une vie fauchée dans la fleur de l’âge et celle d’un père qui, dans un accès de folie ou de désespoir, a détruit sa propre famille.

Source : F D