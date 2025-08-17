Mbaye Jacques Diop à Cheikh Seck : «Focus sur ton travail»

Grand frère Cheikh Seck, focus sur votre travail, la haine est le tribut que l’envie paie au mérite

Il y a des hommes qui marquent une époque, et Cheikh Seck en fait partie. Il n’est pas un homme ordinaire, mais un pilier de droiture, de courage, d’honneur et de foi. Ces derniers temps, il a fait l’objet d’attaques injustes et de propos malveillants, mais je veux lui rappeler que toute la Médina croit en lui. Ce quartier qui l’a vu naitre et grandir sait qu’il est un homme de bien, avec un cœur pur et des intentions nobles. Il est un phare, une boussole dans notre société, et la Médina est fière de lui car il est une référence nationale, un label.

Il faut rappeler aux détracteurs, aux insignifiants que les envieux sont des gens qui se consument en voyant les autres prospérer. Cheikh Seck a toujours semé dans son coeur certaines valeurs que lui ont inculquées ses parents, notamment cette graine de la suffisance, ce refus d’envier, ce courage d’être digne même dans le besoin. il a tout donné dans sa vie sur les terrains de sport, sur le champ de bataille pour hisser le drapeau national comme un véritable soldat. il a toujours été ce pont entre les familles, les générations dans les moments de joie comme de peine. Cheikh Seck est un homme sans frontières, un homme qui incarne les valeurs de solidarité, de générosité et de détermination. Un grand frère et ami qui est un exemple vivant de ce que signifie être un leader engagé et un modèle pour les jeunes.

Cheikh Seck, le grand frère que je respecte et admire a toujours vécu dans des pas droits et dans un élan de silence plein de sens, de dignité, de sincérité et de solidarité. Quelles que soient les offenses, médisances qu’il a toujours subies, il n’a jamais porté rancune à personne. Je sais que le chemin n’a pas toujours été facile et qu’en le parcourant, il a probablement fait face à de nombreux obstacles. Mais il savait pertinemment qu’il est investi d’une noble mission.

De Dakar, Tivaouane, partout au Sénégal, Grand Cheikh Seck, v a toujours forcé le respect et incarné des vertus qu’il fallait d’abord observer avec attention, pour mieux pouvoir ensuite les décrire. Ne pas le dire, ou prétendre le contraire, serait un réel contresens. Aujourd’hui, toute la Médina, est rassurée car son œuvre, ses actions discrètes, ses initiatives secrètes témoignent pour lui. Ses nombreuses actions menées constituent un réconfort moral que chacun devrait apprécier à sa juste valeur. Aujourd’hui, au-delà de la Médina et des autres localités, toutes les populations perçoivent ses actions claires comme la lumière qui est une source d’énergie. Le devoir de solidarité est le dernier rempart, raison pour laquelle, Grand Cheikh Seck, reste et restera toujours fidèle au serment qui le lie éternellement avec les populations de la Médina et le monde sportif.

Aujourd’hui, comment ne pas rendre hommage à cet homme exceptionnel, multidimensionnel qui a toujours été un modèle pour toutes les populations de la Médina. Malgré les défis et les obstacles qu’il a rencontrés, il a réussi sa vie grâce à son travail acharné, sa détermination et sa résilience.

Mais ce qui le définit vraiment, c’est son engagement envers les autres. Il est toujours prêt à aider, à soutenir et à donner de son temps et de ses ressources pour les causes qui lui sont chères. Les foyers religieux, les mosquées, les associations de jeunesse, les mouvements de femmes, les sages… il est partout où il y a besoin d’être. Il est un véritable moteur pour le changement positif de la société sénégalaise.

Ce qui est remarquable chez lui, c’est sa capacité à rester humble et discret malgré ses nombreuses réalisations. Il ne cherche pas à attirer l’attention sur lui-même, mais plutôt à faire une différence dans la vie des autres. Il est un véritable exemple de leadership pour les jeunes générations.

Passionné, son amour pour le sport nous souffre d’aucune contestation. Il est un fervent défenseur du sport comme outil de développement personnel et collectif. Il a soutenu de nombreux jeunes talents et a contribué à la promotion du sport dans notre pays. Il est un exemple pour nous tous, un rappel que la vraie grandeur ne se mesure pas à la reconnaissance ou à la popularité, mais à l’impact que l’on a sur la vie des autres.

Grâce à son engagement, à sa générosité et à son leadership, Cheikh Seck est un modèle pour nous tous, et la Médina est reconnaissante pour tout ce qu’il fait pour la communauté et les autres d’ailleurs. En tout cas pour ma part, je lui souhaite tout le meilleur et je continuerai à le soutenir et à l’encourager dans tout ce qu’il entreprend. La haine est un poison qui détruit celui qui la porte !

Fraternellement

Ton jeune frère de la Médina

Mbaye Jacques DIOP