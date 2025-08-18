Licenciements à Talix Mines : Mbaye Dione questionne Birame Soulèye Diop

Le député Mbaye Dione a adressé ce lundi une série de questions écrites au ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, concernant les licenciements pour motif économique de 62 travailleurs de l’entreprise Talix Mines, filiale du groupe Talix (anciennement EJL Afrique), basée à Ngoundiane. Cette société, dirigée par Bara Tall et spécialisée dans l’exploitation du basalte depuis des décennies, est au cœur d’une controverse après avoir licencié ces employés, qui ont lancé une procédure contentieuse, dénonçant une violation des articles L.60 à L.64 du Code du travail.

M. Dione interroge le ministre sur sa connaissance de ces licenciements, leur fondement légal, et la régularité de la procédure, demandant si les licenciements reposent sur une difficulté économique ou une réorganisation intérieure, ainsi que sur les preuves fournies par l’entreprise.

Il évoque également les promesses faites par Diop lors de sa visite du 11 juillet 2024 à Ngoundiane, notamment la réintégration d’employés de Gecamines, et déplore une recrudescence de licenciements dans les carrières de basalte depuis cette date.

Le député sollicite des solutions pour les travailleurs, souvent des pères de famille recrutés après l’affectation de terres agricoles à Talix Mines, et appelle à un équilibre entre l’exploitation minière et le respect des droits humains, face aux externalités négatives subies par les populations locales. M. Dione, repris par Seneweb, insiste pour une réintégration des employés et attend une réponse détaillée du ministre.