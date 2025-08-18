Affaire Arcelor Mittal : 3 membre du régime de Macky convoqués par le doyen des juges

Libération révèle dans son édition de ce lundi que le doyen des juges a convoqué trois dignitaires du régime de Macky Sall. Le journal, sans citer leurs noms, précise que ces derniers seront entendus comme témoins dans le cadre de l’instruction de l’affaire Arcelor Mittal.

Le dossier porte sur près de 100 milliards de francs CFA versés à l’État par Arcelor Mittal dans le cadre d’un accord conclu à l’amiable en 2014. La transaction éteignait un contentieux dans lequel Dakar reprochait au groupe sidérurgique mondial d’avoir abandonné le projet d’exploitation des mines de fer de la Falémé sans avoir respecté ses engagements relatifs à la concession qui lui avait été en ce sens attribuée.

Les fonds auraient été versés, non dans les caisses de l’État mais dans des comptes privés. À la suite d’une plainte des autorités, le parquet de Dakar avait ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité.

Dans le viseur de la justice sénégalaise : cinq filiale du groupe Arcelor Mittal. Saisie, la DIC avait préparé des convocations pour les représentants de la compagnie au Sénégal. «Mais comme par magie, ces derniers avaient disparu», rappelle Libération repris par Seneweb.