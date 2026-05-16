Les pompiers éteignent l’incendie d’une maison…ce qu’ils découvrent dans le congélateur est glaçant

La macabre découverte a été faite dimanche après-midi à Dallas, au Texas (Etats-Unis).

Vers 14H30, les pompiers sont intervenus dans le quartier d’ East Oak Cliff pour l’incendie d’une maison abandonnée.

Après voir éteint le feu, les secours ont ouvert un congélateur et ont découvert à l’intérieur le corps sans vie d’une jeune femme.

La victime a depuis été identifiée. Elle s’appelait Mariah Murray et était âgée de 27 ans.

Cette jeune femme était connue des services de police. Elle comptait une douzaine de condamnation pour des délit mineurs.

La piste de l’homicide est privilégiée. Pour l’instant, aucun suspect n’a été interpellé.

Source : F D