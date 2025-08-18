FSF : Augustin Senghor n’a pas encore passé le témoin à Abdoulaye Fall

Abdoulaye Fall est le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Mais depuis son élection, le 2 août, le successeur de Augustin Senghor n’a pas pris fonction. La passation de service devrait avoir lieu cette semaine, selon Les Échos.

«Au plus tard jeudi», appuient des sources du journal. Lesquelles révèlent que la transmission officielle du pouvoir est suspendue à la publication «du rapport de la commission électorale attendu ce lundi ou mardi». Le nouveau patron du football sénégalais n’a pas attendu de prendre fonction pour se mettre dans la peau du président de la FSF. Sous cette casquette, il a été en visite au Maroc et en Mauritanie.

Les Échos informe qu’il est rentré dimanche de sa tournée.