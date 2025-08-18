Gestion des inondations : Le rapport commandé par Sonko disponible

Sous Macky Sall, 766 milliards de francs CFA auraient été injectés dans la gestion des inondations. Malgré cet effort financier, le problème semble loin d’être définitivement réglé. Si quelques zones sont désormais épargnées ou faiblement touchées, d’autres restent prisonnières des eaux de pluie à chaque hivernage. C’est le cas cette année à Touba, à Thiaroye ou aux Parcelles Assainies, notamment.

Pour évaluer les initiatives prises dans le cadre de la lutte contre les inondations sous l’ancien régime, le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait annoncé un audit de la gestion des fonds engloutis. Le travail aurait été fait et le rapport serait déjà disponible, selon le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, repris par L’Observateur. Lors d’un déplacement dans les zones sinistrées, à Thiaroye-Sur-Mer, ce dernier, selon le journal, a annoncé la publication prochaine du document.

Le rapport permettra, d’après la même source, «de mettre en lumière les failles et l’inefficacité des politiques menées ces dernières années, malgré les investissements colossaux».