Influenceuses à Touba…l’exhibition de la vanité qui bafoue la spiritualité

L’édition 2025 du Grand Magal de Touba a une fois de plus démontré la ferveur religieuse qui anime des millions de fidèles. Des foules considérables ont convergé vers la ville sainte pour célébrer la mémoire de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride. Cet événement spirituel majeur a été marqué par un profond recueillement, avec des milliers de déclamations de Qacidas, poèmes mystiques, résonnant à travers la ville, témoignant d’un attachement indéfectible aux enseignements du fondateur.

Sur le plan logistique, l’événement s’est globalement déroulé dans de bonnes conditions, grâce à une mobilisation massive des services de sécurité. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, déployée à Touba, a joué un rôle crucial en réalisant un total de 357 interventions de toutes natures jusqu’au mercredi 13 août. Le professionnalisme et la réactivité des équipes sur le terrain ont permis de gérer de nombreux incidents, contribuant ainsi au bon déroulement de ce rassemblement de grande envergure.

Cependant, le bilan de ces interventions a mis en lumière une série d’incidents qui rappellent la nécessité de la prudence et de la vigilance. D’après les informations rapportées par Radio Sénégal international (RSI), les accidents de la circulation ont occasionné un bilan tragique de 21 corps sans vie. Ce chiffre macabre souligne les dangers inhérents à une telle concentration de véhicules et de personnes, et renforce l’appel à la plus grande prudence pour tous les usagers de la route.

Au-delà des accidents de la route, d’autres préoccupations ont marqué cette édition. La Police n’est pas en reste. A Touba, le Directeur Général de la Police nationale, a passé en revue le dispositif de sécurité XXL mise en place pour le grand Magal. 4606 hommes sont mobilisés sur le terrain. 154 véhicules mobilisés. Et une surveillance renforcée par des caméras.

Au-delà de ces considérations comportementales, les problèmes d’infrastructures de Touba continuent de se poser avec acuité. Le manque chronique d’eau potable et les inondations récurrentes restent des défis majeurs. Malgré les investissements des gouvernements successifs, la ville sainte peine à réguler ses ressources en eau, laissant ses habitants vulnérables aux caprices de la météo.

C’est dans ce contexte de ferveur collective et de mobilisation générale que s’est greffée une controverse qui a soulevé l’indignation de nombreux fidèles. L’afflux d’influenceuses, parées d’or et de tenues ostentatoires, a été perçu comme une intrusion regrettable de la superficialité et de la vanité dans un espace sacré. Le Magal, événement de recueillement et de dévotion, est devenu pour certaines une plateforme de promotion personnelle, un « concours de glamour » déplorable. Ces scènes, où l’exhibition de la richesse et des atours l’emportait sur la modestie et la piété, ont gravement heurté l’esprit de l’événement. Elles ont été interprétées comme une trahison des valeurs de l’humilité et de la simplicité prônées par Cheikh Ahmadou Bamba.

Il est impératif de sermonner ces personnalités publiques et de leur rappeler que le Magal n’est pas une occasion de défilé de mode, mais un moment de communion avec sa foi et sa communauté. La véritable influence, en de pareilles circonstances, ne se mesure pas au nombre de « likes » ou de « followers », mais à la capacité de transmettre les valeurs spirituelles et morales du mouridisme. L’éclat des bijoux et des tenues ne peut éclipser la lumière de la foi. Le message est clair : le Magal est un lieu de pèlerinage, un sanctuaire de la spiritualité. Les pèlerins y viennent pour purifier leur âme, et non pour se soumettre à une vaine compétition de popularité. La piété ne se met pas en scène, elle se vit avec humilité et discrétion.

Le Magal de Touba 2025 a été un succès de ferveur, mais également un rappel que la foi s’accompagne de prudence, de dignité et d’une attention constante aux défis matériels pour garantir la sécurité et le bien-être de tous les pèlerins. La foi ne se résume pas à un grand spectacle médiatisé, mais à un engagement profond et sincère, loin des projecteurs et des caméras.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn