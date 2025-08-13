Nécrologie : Décès du journaliste Alassane Cissé

La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) est en deuil. Le journaliste Alassane Cissé s’est éteint ce mercredi en début de soirée à Dakar, des suites d’une longue maladie, selon les informations communiquées par un proche.

Cette disparition endeuille la famille du journalisme sénégalais et particulièrement l’équipe de la RTS, où Alassane Cissé avait marqué de son empreinte le paysage médiatique national.

La rédaction de Xibaaru présente ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues de la RTS.