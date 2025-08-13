Société

Nécrologie : Décès du journaliste Alassane Cissé

Par Niakaar
0

La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) est en deuil. Le journaliste Alassane Cissé s’est éteint ce mercredi en début de soirée à Dakar, des suites d’une longue maladie, selon les informations communiquées par un proche.

Cette disparition endeuille la famille du journalisme sénégalais et particulièrement l’équipe de la RTS, où Alassane Cissé avait marqué de son empreinte le paysage médiatique national.

La rédaction de Xibaaru présente ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues de la RTS.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra