Politique

Magal Touba : Le message d’Anta Babacar Ngom

Par Niakaar
« Qu’Allah accorde à notre pays la paix, la prospérité et l’unité, et qu’Il éclaire nos cœurs de sa lumière infinie ». Tel est le message de paix et de solidarité adressé au peuple sénégalais par la députée Anta Babacar Ngom Diack, à l’occasion du grand Magal de Touba.

La présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC), qui a tenu à rendre hommage à l’héritage spirituel et moral de Cheikh Ahmadou Bamba, a formulé des prières pour la nation et ses citoyens.

La parlementaire a aussi adressé à toutes et à tous ses vœux pour « un Magal béni, vécu dans la foi, la solidarité et l’espérance », lit-on sur Seneweb.

