Magal 2025 : Les vœux du président Diomaye

A l’occasion du Grand Magal de Touba, célébré ce 13 août 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de vœux empreint de foi et de respect à la communauté mouride, au Sénégal comme dans la diaspora.

«À l’occasion du Magal de Touba, je formule mes vœux les plus chaleureux à la communauté mouride du Sénégal et de la diaspora. Qu’Allah accorde à Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, une longue vie, une excellente santé et beaucoup de force pour continuer à guider les fidèles. Que notre pays demeure un Sénégal de paix durable, d’unité fraternelle et de prospérité partagée», a-t-il écrit sur Facebook.